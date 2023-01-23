الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 23-1-2023.. معتدل نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية الغربية للبلاد والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، موضحة أنّه يكون غائما على مدار ساعات النهار، معتدل على القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح الشمالية الغربية بسرعة لن تتجاوز نحو 33 كم في الساعة.

حالة الطقس اليوم

ووفق تقرير صادر عنها، أكدت هيئة الارصاد الجوية، أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة خلال النهار، والصغرى 11 درجة مع بداية ساعات الليل المتأخرة، حيث يسود طقس شديد البرودة، وتسجل الحرارة بين 24 لـ25 على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث يسود طقس مائل للدفء.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ استقرار الطقس يعود لامتداد المرتفع السيبيرى على شمال المملكة العربية السعودية، في مقابل امتداد منخفض البحر الأحمر الذي يمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا ورياح جنوبية شرقية، وفي ذات الوقت نتأثر بمرتفع جوى يعمل كمظلة أو كقبة حرارية، يحبس الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من سطح الارض، ما يعمل على تكون الشبورة والشعور بارتفاع الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المحافظات، كما يلي.

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.