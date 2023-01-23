منصة رقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 تتيح الشراء وحجز التذاكر

أعلنت المهندسة هبة الخولي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المنفذة لمنصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المنصة الرقمية لمعرض الكتاب بدأت في الدورة الـ 52، مواكبة للدورة الاستثنائية التي عقدت تزامنًا مع جائحة كورونا، وهناك خطة تتم سنويا لتطوير المنصة، مشيرة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني.

خدمات المنصة الرقمية لمعرض الكتاب 2023

وتابعت: «هناك تطبيق موبايل للمعرض، وهو نسخة من موقع المعرض ويمكن للزائر أن يحجز من خلاله تذكرة الدخول، ويتابع الفاعليات ويتعرف على دور النشر، وسيكون هناك قناة يوتيوب خاصة بالمعرض لنقل الأنشطة والفعاليات».

تفعيل خدمة بيع وشحن الكتب الورقية

ولفتت إلى تفعيل خدمة بيع وشحن الكتب الورقية من خلال اتفاقية هيئة الكتاب مع البريد المصري لتوزيع كتب هيئة الكتاب إلكترونيا، مشيرة إلى أن التكامل بين المنصة والتوزيع والدفع الإلكتروني، يتيح توصيل الكتب لجميع المحافظات من خلال البريد.

وأوضحت أن المنصة تبيع كافة إصدارات الهيئة والدفع سيكون إلكترونيا، ونأمل أن تكون المنصة كمنصة بيع رائجة بالشرق الأوسط على غرار التجارة الإلكترونية، وتم تفعيل الخدمة العام الماضي ونأمل أن يكون البيع لجميع دور النشر.