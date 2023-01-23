ضبط 57 قطعة سلاح ناري و328 قضية مخدرات وتنفيذ 45587 حكما خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 57 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهما، على النحو التالي:

3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 49 فرد محلي، 92 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 193 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 45587 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

145 حكم جناية، 14951 حكم حبس جزئي، 2502 حكم حبس مستأنف، 21279 حكم غرامة، و6710 مخالفات.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 328 قضية مواد مخدرة بإجمالي 361 متهما، ضُبط خلالها التالي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 102.317 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 60.800 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 17.697 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 9.605 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6.850 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 4.060 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 730 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 510 جرامات، كمية من مخدر البودر وزنت 485 جراما، و4613 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 13 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 14 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 237 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 20703 مخالفات مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين: فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 7 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.