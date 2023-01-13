«المصرف المتحد» يشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة

عقد المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، نسخته الثالثة، اليوم، بشعار «شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري لشئون التنمية المستدامة، فضلا عن نخبة من رجال الاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المؤسسات.

شراء جهاز غسيل كلوي بوحدة الرعاية الحرجة الجراحية

وعلي هامش المؤتمر المقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام أعلن المصرف المتحد ومؤسسة الأورمان عن 5 مشروعات تنموية مشتركة بمحافظات الصعيد، على راسها مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، ففي عام 2017 الماضي شارك المصرف المتحد مؤسسة الأورمان في مراحل التأسيس لمستشفى شفا الأورمان بالصعيد، عندما قام المصرف المتحد بشراء جهاز غسيل كلوي بوحدة الرعاية الحرجة الجراحية لصالح المستشفى، ومنذ ذلك الحين تنامت شراكة المصرف المتحد لمؤسسة الأورمان، وشملت الدعم العلاجي لـ 440 ألف حالة ممثلة في علاج كيماوي وإشعاعي وعمليات، فضلا عن الدعم المادي للمرضي القادمين من محافظات أخرى.

وأكد المصرف المتحد في بيان صحفي، أنه في إطار المشروع القومي لحياة كريمة، قام المصرف المتحد بالتعاون مع مؤسسة الأورمان بإعمار قرية خورشيد بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وشمل الإعمار إنشاء 54 منزلا وتوصيل 21 مرفق مياه و50 مرفق كهرباء، فضلا عن توزيع 50 من رؤوس الماشية على الأهالي من سكان القرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي الشهري، بدل تغذية لكل رأس ماشية، هذا فضلا عن توزيع 5 أكشاك متضمنه البضاعة والثلاجات بالمجان على المستفيدين من أهالي القرية.

بحث اجتماعي دقيق للحالات المستفيدة

وأشار البنك في بيانه إلى اختيار الحالات من قبل المصرف المتحد ومؤسسة الأورمان وبالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية بناء على بحث اجتماعي دقيق للحالات المستفيدة وبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية الصعبة. فضلا عن التنسيق الكامل مع جهاز الطب البيطري لعمل إجراءات التأمين على رؤوس الماشية وتقديم الإرشادات البيطرية للمستفيدين لضمان نجاح المشروع.

ولفت البنك إلى مساهمته في حملة صكوك الأضاحي بالتعاون مع دار الأورمان من خلال حملة تسويق صكوك الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من لحوم الأضاحى وتوزيعها على المستحقين في جميع محافظات مصر، فضلا عن مشاركته في حملة «مصر الدفيانة»، عام 2016 لتغطي قرى الصعيد بتوزيع 1000 بطانية.

كما شارك المصرف في حملة «ستر ودفا»، استكمالا للجهود المشتركة لدعم الأسر غير القادرة، وقام المصرف المتحد باستكمال التعاون مع مؤسسة دار الأورمان، بهدف تخفيف حدة آثار برد الشتاء على الأسر والأطفال والمسنين عن طريق فتح حساب لتلقي الدعم المادي لشراء البطاطين وشارك في هذه الحملة فريق عمل المصرف المتحد وعدد كبير من عملاء المصرف المتحد من خلال 68 فرعا بجميع انحاء الجمهورية.

كما قام المصرف المتحد بتسهيل التبرع وتقديم أوجه الدعم والمساندة المجتمعية بإطلاق مجموعة من الحلول الرقمية تحت مسمي «بنكك على الخط»، بينها، الموبايل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الذكية فضلا عن أكثر من 225 ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوي الجمهورية، تعمل هذه الحلول الرقمية على مدار الساعة.

وتعقيبا على هذا الشراكة التنموية والمشروعات الوطنية بين المصرف المتحد ومؤسسة الأورمان، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن العمل التنموي يعتبر ملحمة وطنية بكل المقاييس، فالشراكة المتنامية بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تعتبر ملحمة وطنية لتكافل المصريين لدعم القرى الأشد احتياجا وجموع المهمشين نحو حياة كريمة.

وأعرب القاضي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العام الماضي 2022، عام المجتمع المدني ومع بدايات هذا العام 2023 شهد أول مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي، تأكيدا للدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في مساندة الدولة المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.