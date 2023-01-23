التحقيق مع مسؤولي لجان الإعدادية بالدقهلية وسوهاج بعد تداول أسئلة الامتحانات

رصدت غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة هاني عنتر، وكيل مديرية تعليم الدقهلية، عددا من المخالفات في امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، من بينها تداول امتحان مادة العلوم من لجنة مدرسة المخزن التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطالب ورئيس اللجنة.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إنه شدد على ضرورة انضباط اللجان ومنع الغش بكافة سبله، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان الشهادة الإعدادية مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وحاله وجود الهواتف المحمولة مغلق أو مفتوح يتم التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

انتظام سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية

وتفقد ناصر شعبان، انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الاعدادية ورافقه احمد هلال رئيس لجنة إدارة الإعدادية وعبد الوهاب الغندور مدير الأعلام بالمديرية.

وشملت جولته مدرسة الشهيد جمال سليم الاعدادية بنين ومدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات ومدرسة خالد الطوخي الابتدائية ووجه لرؤساء اللجان ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

تداول امتحان اللغة الإنجليزية في سوهاج

وفي السياق ذاته، أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، كشف هوية 3 طلاب قاموا بتصوير أسئلة مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، بعد أقل من ساعة من تداول الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لامتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وذلك في إدارات سوهاج وجرجا والمراغة التعليمية، وتم تحديد هوية الطلاب المتسببين في ذلك وضبطهم قبل نهاية الامتحان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الطلاب الثلاثة لمخالفتهم القواعد المنظمة للامتحانات، واستخدامهم التليفون المحمول أثناء الامتحان، مؤكدا إعلان نتيجة التحقيقات مع الطلاب بعد انتهائها.

وأشار إلى إنهاء ندب رئيس لجنة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة سوهاج التعليمية، لإخلاله بالنظام العام للامتحانات.