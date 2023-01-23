وظائف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، عن عدد من الوظائف الخالية الجديدة للشباب من الجنسين، في أول مسابقة لعام 2023.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

- محاسب مالي ثالث.

- أخصائي موارد بشرية ثالث.

- وظيفة أخصائي تدريب ثالث.

واشترطت الشركة أن يكون العمل بمركز ومدينة أول أسيوط وثان أسيوط، طبقاُ للإعلان، وأن يكون المتقدم للوظائف من أبناء المحافظة، طبقاً لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ 15 يناير 2023.

طرق وشروط التقديم

التقديم لوظائف شركة مياه الشرب يكون من خلال استمارة نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة نظير مبلغ قيمته 200 جنيه، داخل مقر الشركة بالمحافظة، بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية.

وأكدت أن التقديم يكون خلال الفترة من 21 يناير 2023م حتى 28 يناير 2023، من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 6 مساءاً عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، ولن يلتفت للطلبات التي قُدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المعلنة، أو الطلبات التي تم تقديمها لأي فرع من فروع الشركة الا المذكورة بالإعلان.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة المؤهل.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- يتم استلام صور المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة، بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية.

وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط، أن هذه الخطوة تأتى في إطار خطة الشركة للارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى والاداري الذي تمتلكه، كما أنها تسعى للارتقاء بمعايير الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .