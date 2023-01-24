رئيس وفد البنك المركزي الإنجليزي يطير في سماء الأقصر.. انبهر بالأجواء

جذبت لعبة «الفلاى بورد» على سطح النيل، رئيس وفد البنك المركزي الإنجليزي، خلال إقامته في الأقصر، على هامش المؤتمر الدولي الإفريقي للعملات، الذي تستضيفه المدينة، بمشاركة 50 دولة، مبديا إعجابه بأشهر لاعبي الفلاى بورد عالميا، المصري مجدي عبد الغني، معربا عن سعادته بإقامته في مصر، بمدينة الأقصر، وبالإطلالة الجميلة على نهر النيل.

الفلاى بورد في سماء الأقصر

كشف مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر والعالم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللعبة جذبت وفد ممثلي 50 دولة، خلال حفل أقيم خصيصا للاحتفاء بضيوف مصر، على هامش المؤتمر الدولي الإفريقي للعملات بالأقصر.

الإنجليزي يخلع حذائه ويطير في السماء

أشار عبد الغني، إلى أن رئيس وفد إنجليزي، يدعى توم لي، انسجم مع عرض الفلاى بورد، على سطح النيل، وشارك في اللعبة، حيث خلع «جاكيت» البدلة، والحذاء، وطار في سماء الأقصر، معربا عن سعادته بالأجواء في الأقصر على سطح النيل، في ظل طقس شتوي دافئ والأمن والأمان، الذي تنعم به مصر.

وأوضح لاعب الفلاي بورد، أن اللعبة عبارة عن استعراض في الهواء، بواسطة خراطيم من المياه، يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم، من خلال موتوسيكل البحر.