حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق في بشمال سيناء

نفذت مديرية التموين بمدينة الشيخ زويد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بوسط المدينة وحي الكوثر والطريق الدولي العام.

حملات لضبط الأسواق في شمال سيناء

وقالت أمانى رسلان، مدير عام التموين بشمال سيناء فى بيان لها، إنّ المديرية تنفذ تعليمات وزير التموين بمراقبة الأسعار لضمان عدم التلاعب في الأسواق، لمنع عمليات الاحتكار وضبط التجار المحتكرين، المتسببين في ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية.

وأضافت أنّ الحملة هدفت أيضا محاربة عمليات البيع دون التسعيرة المتخصصة، وأن عملية المراقبة والحملات تنتقل يوميا من منطقة لأخرى ومن مدينة إلى مدينة ثانية بجميع المناطق في المحافظة.

تحرير محاضر ضد المخالفين

وأشارت إلى مصادرة جميع المضبوطات من البضائع لدى التجار المحتكرين، إلى جانب إعدام السلع منتهية الصلاحية.

وكانت مديرية التموين بشمال سيناء، نفذت حملة تموينية مكبرة أمس في العريش، والمرور على سوق تجارة الجملة للخضر والفاكهة غرب مدينة العريش، وكذلك المرور علي المحال في الأسواق، بحي الضاحية والمساعيد وسوق الرفاعي وشارع 23 يوليو بوسط المدينة.

وحررت محاضر لعدد من المخالفين فى العريش، لعدم الالتزام بالضوابط وإعلان قائمة الأسعار على السلع المعروضة في المحلات، واحالتها إلى الجهات المعنية لتتولي التحقيق، وإعدام بعض السلع التموينية من المضبوطات منتهية الصلاحية.