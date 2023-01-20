تحرير 401 محضر خلال حملات تموينية على المنافذ في الإسكندرية

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية 401 محضر خلال حملات رقابية شنتها إدارات التموين التابعة لها على مستوى المحافظة، على المخابز والمحال التجارية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تحرير 43 محضرا لمخابز بلدية مخالفة

وشنت إدارة الرقابة التموينية في المديرية حملات تحت إشراف مؤنس محمد، مشرف إدارة الرقابة، وفريق العمل التابع له أسفرت عن تحرير 43 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منهم 16 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضر عدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

تحرير 121 محضر في نطاق إدارة تموين المنتزه

وأسفرت حملات إدارة تموين المنتزه برئاسة أمال عبد الحميد، وإشراف، رضا حين، رئيس الرقابة عن تحرير 121 محضر لمخابز بلدية وسياحية وأفرنجية مخالفة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ونتجت عن حملات إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة، تحرير 34 محضرا لمخابز بلدي مخالفة، ولأحد المفروشات لحيازته سلع عليها تواريخ صلاحية مخالفة، ولمحل قطع غيار سيارات مخالف، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

59 محضرا لمخابز بلدية مخالفة

وحررت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له خلال حملات شنتها الإدارة 59 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، ولمجمع استهلاكي مخالف، ولثلاجة حف مواد غذائية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 51 محضر لمخابز بلدية مخالفة

وشنت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 51 محضر لمخابز بلدية مخالفة، وثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وبيع أرز بسعر أزيد، وإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وأسفرت حملات إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارات، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، عن تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة ولبقال تموين مخالف، عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

ونتجت عن حملات إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق التابع له، تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، وحيازة رب طن أرز بدون فواتير، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وحرر المركز التمويني الشامل لحي برج العرب والجمرك، برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة، خلال حملات شنتها الإدارة 31 محضرا لمخابز بلدية مخالفة وبيع سجائر بشكل أيد، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أٍعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.