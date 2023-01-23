القصة الكاملة لأرملة شبرا الخيمة.. خطفت رضيعا بعد وفاة طفلها: «مش عاوزة المعاش يروح»

اعترفت إحدى السيدات بمنطقة شبرا الخيمة بتفاصيل الواقعة التي قامت خلالها بخطف طفل من حفلة ترفيهية بناد رياضي في العبور بمحافظة القليوبية، أمام جهات التحقيقات، وكشفت كواليس خطتها التي دبرتها لتنفيذ تلك الواقعة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيها المخدرات واستدعاء والدة الطفل المخطوف لسماع أقوالها.

خطة سيدة شبرا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير والدة الطفل محضرا بقسم شرطة العبور في القليوبية، يفيد بأنه حال وجودها برفقة نجلها الرضيع في أحد الملاعب بالحي الثاني بدائرة القسم لحضور حفل ترفيهي للأطفال، قامت سيدة مجهولة بمغافلتها وخطف نجلها، وفرت هاربة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة للبحث عن السيدة مرتكبة الواقعة، وجرى إلقاء القبض عليها وبرفقتها الطفل في منزل والدتها بشبرا، وبحسب اعترافاتها استبدلت الطفل المخطوف بابنها المتوفى لتتمكن من استمرار الصرف الكامل للمعاش الخاص بزوجها الراحل، وذلك عقب وفاة ابنها الذي لم تستخرج شهادة وفاة له.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، قال المحامي وائل نجم الخبير القانوني، إن المادة 283 عقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20.