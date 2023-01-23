القبض على أرملة خطفت رضيعا في شبرا بعد وفاة طفلها لتتمكن من صرف المعاش

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات واقعة اختطاف طفل رضيع بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة، حيث تبين أنها سيدة خطفت الطفل لاستبداله بطفلها المتوفى لاستمرار صرف معاش والده.

وتبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل بأنها حال تواجدها، وبرفقتهارضيعها بأحد الملاعب بالحي الثاني بدائرة القسم لحضور حفل ترفيهي للأطفال، غافلتها سيدة مجهولة وخطفت ابنها.

التحريات تحدد مرتتكبة الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة من خلال الفريق المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها سيدة مقيمة بدائرة القسم.

ضبط السيدة والطفل المُختطف

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبرفقتها الطفل المُختطف بمسكن والدتها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة، لاستبدال الطفل المخطوف بابنها المتوفى لتتمكن من استمرار صرف كامل للمعاش الخاص بزوجها الراحل، وذلك عقب وفاة ابنها وعدم استخراج شهادة وفاة له.

وأضافت أنها استدرجت الطفل واصطحبته خارج الحفل واستقلت سيارة وتوجهت لمنزل والدتها، وباستدعاء قائد السيارة، قرر باصطحابه المتهمة وبرفقتها الطفل لمنزل والدتها دون علمه باختطافها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.