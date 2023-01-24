تعرف على الإعاقات المتعددة المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك بعض الأشخاص مصابون بإعاقة واحدة والآخر مصاب بعدة إعاقات بعضها نتيجة من بعض، مشيرة إلى أن الإعاقات المتعددة تعني أن يكون الشخص لديه إعاقة تصاحبها إعاقة أخرى أو أكثر تؤثر على نشاطه اليومي، وذلك وفقا للمادة 4 من قرار رئيس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتستحق لبطاقة الخدمات المتكاملة.

الإعاقات السمع بصرية

ولفتت التضامن، في تقرير صادر عنها، إلى أن الإعاقات السمع بصرية يقصد بها تزامن الإعاقات السمعية مع الإعاقة البصرية، ما يؤدى إلى احتياج كبير فى التواصل واحتياجات نمائية وتعليمية.

المستندات الرسمية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت التضامن إلى أن المستندات الرسمية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلى :

- صورة شهادة ميلاد لمن أقل من 16 سنة .

- صورة بطاقة الرقم القومى .

- 3 صور فوتوغرافية مقاس 4*6 حديثة ملونة للشخص المتقدم وتكون ذات خلفية بيضاء .

- تقرير طبى مميكن للأشخاص ذوى الإعاقات المتوسطة، وتقرير طبى ورقى مميكن للأشخاص ذوى الإعاقات المتوسطة وتقرير طبى مميكن للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وكذلك بالغة الشدة .