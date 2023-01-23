مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم إلى 21 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقه ووالدته، في منطقة الهرم، والشروع في قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات، لجلسة 21 فبراير المقبل.

مشادة كلامية وتطاول بالأيدي

وحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، أقدم المتهم خلال شهر نوفمبر 2021، بدائرة قسم شرطة الهرم، على قتل شقيقه، بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، دون سبق إصرار أو ترصد، بعد إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

المتهم أجهز على والدته

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، بأن الجاني لم يكتف بقتل المجني عليه، لكنه قتل والدته بعد أن هبت لنجده وإغاثة نجلها الضحية من براثن المتهم وتعديه عليه، وهو ما جعله يسدد لها عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، محدثًا إصابتها في مواطن الحياة التي أودت بحياتها.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم شرع في قتل زوجة شقيقه أيضًا أثناء الزود عن زوجها ووالدته، لكنها هربت من أمامه أثناء تسديد طعنات متفرقة لها في جانبها الأيسر، ولم يتمكن من قتلها لسبب لا دخل لإرادته به وهو تداركها للعلاج.