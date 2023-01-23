النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم بعد قليل

تنطق محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، بالحكم على المتهم بقتل شقيقه ووالدته، في منطقة الهرم، والشروع في قتل زوج شقيقته بسبب خلافات بينهما.

مشادة كلامية بين الطرفين

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، حسب ما جاء في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، أنّ المتهم أقدم في شهر نوفمبر 2021 في دائرة قسم شرطة الهرم، على قتل المجني عليه شقيقه من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد مشادة كلامية بينهما.

المتهم لم يكتفي بقتل شقيقه

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم لم يكتفي بقتل شقيقه ولكنه قتل والدته بعدما هبت لنجده نجلها من تعدي الأول عليه، ما جعله يسدد لها عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أنّ المتهم شرع أيضًا في قتل زوجه شقيقه أثناء الزود عن زوجها ووالدته، ولكنها هربت من أمامه أثناء تسديد طعنات متفرقة لها في جانبها الأيسر.