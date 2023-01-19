تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. سيولة في كوبري أكتوبر وكثافات في شارع الهرم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، تفاصيل الحالة المرورية اليوم.

وفي كوبري أكتوبر للمتجه إلى رمسيس وغمرة، هناك سيولة مرورية، وللمتجه إلى العباسية، هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

ويشهد شارع صلاح سالم سيولة مرورية كبيرة، وعند نفق الملك الصالح، يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

تفاصيل الحالة المرورية عند كوبري الروضة

وفي كوبري الروضة، هناك بعض الكثافات المرورية التي تظهر للمتجه إلى بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، فضلا عن كثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد.

وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام وفي اتجاهه للزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات في شارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين إلى مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

تفاصيل الحالة المرورية في شارع الهرم وفيصل

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ حركة السيارات، كما ظهرت كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش وحتى الطالبية وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين.