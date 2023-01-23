الفنان أحمد عيد: «أنا مش محتاج فلوس ولا بشتكي.. كلامي بيتحور»

استنكر الفنان أحمد عيد تحريف تصريحاته الأخيرة بشأن غيابه عن الساحة الفنية مؤخرًا، مؤكدًا: «كلامي بيتحور أحیانًا عشان أبان بشتكي أو مظلوم ليه مش عارف».

الحمد لله بيتعرض عليا شغل كتير

وكتب أحمد عيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقيت تصريح متاخد من سياقه من كلام كان بيتقال بهزار.. حابب أوضح إني مقصدش أشتكي ولا أبان عندي مظلومية.. أنا الحمد لله بيتعرض عليا شغل كتير وأنا اللي مش عايز اشتغل غير اللي شايفه كويس احتراماً لنفسي وللجمهور».

وأضاف أحمد عيد: «أنا مش فارق معايا اشتغل أصلًا أو مشتغلش، المهم أعمل اللي أنا مقتنع بيه، أنا مادياً مش محتاج ولا عندي مشكلة.. الحمد الله.. بالنسبة للأخ اللي عمل تعليق على الصورة بيقولي مالك يا أستاذ أحمد عينك فيها حزن ليه وسايب دقتك وشنبك.. عايز أقوله إن بس ده راكور عشان بصور حاليَا.. وبجد بشكركم كلكم على رسائل وبوستات الدعم والمحبة».

أحمد عيد يعود بمسلسل «عملة نادرة»

ويُشارك أحمد عيد، في موسم دراما رمضان المُقبل من خلال مسلسل «عملة نادرة»، بطولة الفنانة نيللي كريم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.