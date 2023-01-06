أول صورة لـ أحمد عيد بالزي الصعيدي من كواليس مسلسل «عملة نادرة» رمضان 2023

كشف المخرج محمد العدل، عن أول صورة للفنان أحمد عيد، من مسلسله الجديد «عملة نادرة»، الذي يجري تصويره حاليا، تمهيدا لعرضه بدراما رمضان 2023.

ونشر محمد العدل، صورة أحمد عيد، وهو يرتدي الزي الصعيدي، وعلق عليها: «أحمد عيد.. رهان جديد.. مسلسل عملة نادرة.. رمضان 2023 إن شاء الله.. يا كريم يا رب».

أبطال مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

نجاح أحمد عيد في مسرحية «اخطف مراتي ولك تحياتي»

يذكر أن الفنان أحمد عيد، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال عرضه مسرحية «اخطف مراتي ولك تحياتي»، يوم 22 ديسمبر الماضي، على مسرح محمد العلي، وكانت من أشعار عادل سلامة وموسيقى وألحان إسلام زكى وتأليف عمرو سمير عاطف وميشيل نبيل وإخراج محمد جبر.