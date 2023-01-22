أحمد عيد عن مسلسل «عملة نادرة» في رمضان: شغال مع مخرج محترف

شوّق الفنان أحمد عيد، جمهوره ومتابعيه للعمل الجديد الذي يعود به إلى عالم الدراما، وذلك بعد سنوات من الغياب، من خلال مسلسل عملة نادرة، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023، وتأكيده في تصريحات تليفزيونية، أنه سيقدم عملًا مختلفًا لأول مرة باللهجة الصعيدية.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، تدور أحداثه في مجتمع الصعيد، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، الشهير بـ ماندو، بطولة نيللي كريم، أحمد عيد، كمال أبو رية، جمال سليمان، جومانة مراد، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، مريم الخشت، رمزي العدل، محمد فهيم، هشام عاشور، ندى موسى، علي الطيب، أحمد فهيم.

تجربة جديدة

قال أحمد عيد، إنه يشعر بالخوف من التجربة الدرامية المرتقبة، خاصة أنها مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، ومن ثم يتمنى النجاح للشخصية التي سيطل بها على الجمهور في شهر رمضان «نجاحها سيفرق معي كثيرًا في المستقبل».

وأشار إلى أنه سعيد للغاية بالعودة إلى الدراما من خلال مسلسل عملة نادرة مع نيللي كريم، حيث يجسد للمرة الأول شخصية رجل صعيدي، وتأكيده أن المخرج ماندو العدل الذي يعمل معه للمرة الأولى يتحمّس له بشدة، وهذا أمر يمنحه ثقة، خصوصًا وأنه واحدًا من المخرجين المحترفين في هذا المجال.