«البنك الأهلي» يعلن نتائج أعماله خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

كشفت البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلي من حيث الأصول، ارتفاع الأرباح بنهاية سبتمبر 2022 محققة نموا بنسبة 19.4% على أساس سنوي، لتسجل 22,8 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بصافي أرباح 19,08 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

أصول البنك الأهلي ترتفع إلى 3,78 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

وأكدت نتائج أعمال أكبر البنوك الحكومية المنشورة عبر موقعه الرسمي، أنَّ أصول «الأهلي المصري» ارتفعت إلى حوالي 3,78 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بأصول سجلت 3,23 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

حجم الودائع يقترب من 2,39 تريليون جنيه

وسجلت ودائع البنك الأهلي نمواً خلال الفترة لتصل إلى 2,84 تريليون جنيه، مقارنةً بحوالي 2,39 تريليون جنيه، كما زاد حجم محفظة قروض الأفراد للبنك الأهلي المصري لتسجل حوالي 206,8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنةً بـ 159,31 مليار جنيه، لتوضح القوائم المالية للبنك أنَّ الارتفاع ناتج عن نمو محفظة القروض الشخصية بنسبة 28.2% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022.

نمو القروض الشخصية والسيارات

وبجانب نمو القروض الشخصية، ارتفعت محفظة قروض السيارات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 إلى 3,22 مليار جنيه بنمو 65.7%، وكذلك محفظة القروض العقارية التي سجلت نمو 30.3% خلال نفس الفترة، وارتفع حجم محفظة بطاقات الائتمان للبنك الأهلي خلال الفترة إلى 10,99 مليارات جنيه بنمو 26.4% على أساس سنوي.