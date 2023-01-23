حيثيات الحكم على طليق الفنانة بوسي بالسجن 6 سنوات لاتجاره في المخدرات

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في القضية المتهم فيها «و. م. ع»، طليق الفنانة بوسي، التي قضت برئاسة المستشار شريف محمد رشدي وعضوية المستشارين أشرف علي الهواري ووائل أحمد عبدالله وأمانة سر وجيه أديب، بمعاقبته بالسجن لمدة 6 سنوات.

حيازة سلاح ناري

وجاء في حيثيات الحكم بالقضية التي حملت رقم 176697 لسنة 2015 جنايات قسم الهرم، والمقيدة برقم 8475 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها «و. م. ع»، لأنه في يوم 24 مايو 2015 بدائرة قسم شرطة الهرم حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مشخشنا «بندقية خرطوش»، و38 طلقة تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

تعاطي المواد المخدرة

وأضافت حيثيات الحكم، أن المتهم حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «حشيشًا» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وحاز بقصد التعاطي «ترامادول» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وتابعت حيثيات الحكم، أنه حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن وجدانها مُستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنه من استدلالات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أُجريت تدل على أن الواقعة سالفة البيان قد استقام الدليل على صحتها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى ما قرره المتهم بمحضر الاستدلالات حال ضبطه من أنه قصده حيازة المخدر المضبوط بقصد التعاطي وإلى ما قرره شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن في حيازة المتهم للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.

وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين بما لا يدع مجالا للشك أنه أحرز سلاحًا ناريًا وذخائر ومواد مخدرة بقصد التعاطي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا أولًا بحبس المتهم لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 جنيه لما أُسند إليه من بالتهمتين الأولى والثانية.

ثانيًا: السجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه لما أُسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة.

ثالثًا: مصادرة السلاح الناري والذخيرة والمخدر المضبوطين.

رابعًا: إلزامه بالمصاريف الجنائية.