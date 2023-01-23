كيفية تقسيط الكتب من معرض القاهرة الدولي وتوصيلها دليفري

يتيح معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، خدمة تقسيط الكتب لمن لا يقدر على دفعها «كاش»، وذلك وفقا لما أعلنه الناشر أحمد عبد المنعم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة باتحاد الناشرين المصريين.

وتم إتاحة هذه الخدمة، وفقا لما أعلنه عبدالمنعم، من أجل التشجيع على اقتناء الكتب، حيث يتم توفير عملية شراء الكتب بالتقسيط لجميع القراء على مدار عام دون أي فائدة.

تقسيط الكتب من معرض الكتاب

وفي السطور التالية، نعرض كيفية تقسيط الكتب من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من المقرر أن تكون الخدمة متوفرة لدى المؤسسات والهيئات المشاركة في المعرض من خلال اتحاد الناشرين بعد إحضارهم صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية والبطاقة الشخصية.

وسيتاح التقسيط لمن يحمل بطاقة بنك مصر أن يقوم بتقديم صورة بطاقته الشخصية.

تخفيضات في معرض الكتاب 2023

ومن المقرر أن تصل التخفيضات إلى 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن خصومات من 40- 80% على جميع الإصدارات، وهناك أيضا مجموعات كتب من المؤسسات الصحفية بأسعار تبدأ من 2 وتصل لـ20 جنيها.

توصيل الكتب لباب المنزل

كما تتيح بعض دور النشر خدمة توصيل الكتب للأشخاص لباب المنزل، عن طريق التواصل مع الخط الساخن لهم أو الطلب من خلال الصفحات الرسمية لهم وتحديد الكتب التي تريدها لتصلك بعد أيام مقابل دفع رسوم خدمة التوصيل.

كما أعلنت المهندسة هبة الخولي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المنفذة لمنصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه سيتم تفعيل خدمة بيع وشحن الكتب الورقية من خلال اتفاقية هيئة الكتاب مع البريد المصري لتوزيع كتب هيئة الكتاب لجميع المحافظات من خلال البريد.