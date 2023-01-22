«ما تيسر من سيرة النساء» كتاب ساخر لـ عماد خلاف في معرض الكتاب

صدر حديثا كتاب «ما تيسر من سيرة النساء» للكاتب الصحفي عماد خلاف، عن دار الولاء للنشر والتوزيع، وهو من الكتب الساخرة التي افتقدنا وجودها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر مشاركة الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ54 لعام 2023.

موضوع كتاب «ما تيسر من سيرة النساء»

الكتاب يتناول العديد من الحكايات الساخرة التي تحدث يومياً بين المرأة والرجل، من شد وجذب وخناقات وهجر، وبعد ومن بعدها الصلح وعفا الله عما سلف، لتبدأ بعدها الرحلة اليومية التي لا تنتهي، فطالما وجد الرجل والمرأة وجدت معهم المشاكل والتفاصيل اليومية التي تؤكد أننا نعيش في زمن المرأة.

كما يحتوي الكتاب على الكثير من الفصول التي حملت عناوين طلقني، وبحبك، وجدتي، وغيرها من المواقف الكوميدية التي كتبت بشكل ساخر، والتأكيد علي أن العلاقة بين الرجل والمرأة دائما ما تحمل الكثير من المواقف الطريفة من خلال أن المرأة غارقة في التفاصيل، وتريد أن يكون كل شيء مرتب ونظيف.

بينما الرجل دائما يتجاهل كل التعليمات التي تقال له ضاربا بها عرض الحائط ويفعل ما يحلو له مما يجعل المرأة تبدأ معها مرحلة التذمر.

رحلة تحولات المرأة

فيما أن المرأة تغير تماما عن العصور الماضية، بينما امرأة القرن الواحد والعشرين أصبحت أكثر انفتاحا ومشاركة لتقول أنا هنا بينما الرجل يحمل داخله أفكار العصور الماضية.

عماد خلاف كاتب صحفي صدر له مجموعة قصصية بعنوان «رقصة الموت البطيئ»، وأيضا كتاب عن الفنان الكوميدي الكبير إسماعيل يس بعنوان «إسماعيل يس بين السماء والأرض».