تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي.. هل ما زالت تعاني من السرطان؟

استنكرت الفنانة سمية الألفي، ما تردد من أنباء بشأن باستمرار علاجها من مرض السرطان رغم إعلانهاتعافيها منه في وقت سابق، إذ زعمت الأخبار المتداولة أن الطاقم الطبي المعالج لها قرر عدم الاعتماد على جلسات العلاج الكيماوي لعدم التأثير سلبا على كليتها.

وحسمت سمية الألفي الجدل المثار بشأن حالتها الصحية في تصريحاتها لـ«الوطن»، قائلة إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من مرض السرطان التي تعافت منه نهائيا، بحسب قولها، مؤكدة أنها لا تعلم سبب انتشار هذه الشائعة عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

نتائج الفحوصات والأشعة جاءت مطمئنة

وأكدت أن نتائج الأشعة والفحوصات الطبية، أثبتت تعافيها بشكل نهائي من المرض، كما توجهت بالشكر للجمهور على سؤالهم عنها في أزمتها الصحية الأخيرة.

سمية الألفي تقرر الابتعاد عن الفن نهائيا

يذكر أن الفنانة سمية الألفي، قد توارت عن الأنظار خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بعد اتخاذها قرارا نهائيا بالابتعاد عن الفن، حيث كان آخر ظهور لها كان أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «ريتسا» من بطولة نجلها أحمد الفيشاوي، والذي أقيم قبل عامين داخل إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة المعادي.