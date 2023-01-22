سمية الألفي لإيمان الحصري: حالتي الصحية مستقرة.. وأخضع للمتابعة كل 3 أشهر

قالت الفنانة سمية الألفي، إنّ عامًا مرّ على خضوعها لجراحة السرطان، موضحةً: «كل حاجة كويسة أوي الحمد لله، وأنا مندهشة جدا من الدوشة المثارة اليوم، تلقيت اتصالات هاتفية من صحفيين وبطلت أرد على التليفون».

مرض السرطان ليس سهلا

وأضافت «الألفي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «قمت بالرد على صحفيين إثنين وأكدت لهما أني بخير، وكل ما يثار حول حالتي الصحية ليس صحيحا، أخضع للمتابعة الطبية، لأن مرض السرطان ليس سهلا على الإطلاق، بعد سنة من الشفاء تكون المتابعة كل شهر، وبعد سنة أخرى تكون المتابعة كل 3 شهور وأحيانا 6 شهور، وأتمنى السرطان ميرجعش تاني».

رسالة شكر للجميع

وتابعت: «أشكر الجميع على اهتمامهم، فقد تعافيت بشكل تام من السرطان، ولا أعرف مصدر الشائعات الخاصة بتدهور حالتي الصحية، لا أريد أن ينزعج أحد بتلك الأخبار لأنها ليست حقيقية على الإطلاق، كما أنني لا أتحدث عن مرضي، أصحاب الشائعات بيتكلموا مع نفسهم، مررت بعام صعب للغاية وأتمنى من الله عزّ وجل ألا يتعرض أحد لما تعرضت له».