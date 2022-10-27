رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أنغام: كنت في معهد الكونسرفتوار خجولة جدا ومكنش عندي وقت إلا المذاكرة

كتب:

محمد عزالدين
10:04 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
الفنانة أنغام

الفنانة أنغام

استضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، في حلقة جديدة للبرنامج، يسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغاني شبابية.

قالت الفنانة أنغام، إنها كانت في معهد الكونسرفتوار لديها العديد من الأصدقاء، لكنها كانت خجولة للغاية، كما أنها لم يكن لديها وقت بسبب المذاكرة، «اللي بيلعب بيانو بيفضل طول الوقت بيذاكر».

ولفتت الفنانة أنغام، إلى أنها تدربت في السنة قبل الأخيرة على يد الدكتورة نيفال منيب، فكانت هي العميدة، وفي نفس الوقت كانت تدرس لها، «هي ست ربنا يديلها الصحة، بتخوف جدا، شديدة جدا، هيبتها مش طبيعية، وكانت لما بغلط تلسعني على إيدي».

وتابعت: «دكتورة مارسيل متى كانت أجمل حاجة في العالم، كنت بعشقها».

اقرأ المزيد:

أنغام وفرقة «كايرو ستيبس» على مسرح الماركيه نوفمبر المقبل

نوال الزغبي تشعل استديو «أنغام» بباقة من أجمل أغانيها.. (فيديو)

نوال الزغبي تقدم مجموعة من أغانيها في برنامج «أنغام» (فيديو)

أنغام لـ نوال الزغبي: «ذكاءك في الاختيارات باين وحبك باللي بتعمليه»

أنغام تستضيف نوال الزغبي في سهرة غنائية على «DMC» يومي الخميس والجمعة

أنغام تحيي حفلا غنائيا في قطر 28 أكتوبر

أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام: «أفكر في غناء الراب»
بقلم محمد عزالدين