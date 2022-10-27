أنغام: كنت في معهد الكونسرفتوار خجولة جدا ومكنش عندي وقت إلا المذاكرة

استضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، في حلقة جديدة للبرنامج، يسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغاني شبابية.

قالت الفنانة أنغام، إنها كانت في معهد الكونسرفتوار لديها العديد من الأصدقاء، لكنها كانت خجولة للغاية، كما أنها لم يكن لديها وقت بسبب المذاكرة، «اللي بيلعب بيانو بيفضل طول الوقت بيذاكر».

ولفتت الفنانة أنغام، إلى أنها تدربت في السنة قبل الأخيرة على يد الدكتورة نيفال منيب، فكانت هي العميدة، وفي نفس الوقت كانت تدرس لها، «هي ست ربنا يديلها الصحة، بتخوف جدا، شديدة جدا، هيبتها مش طبيعية، وكانت لما بغلط تلسعني على إيدي».

وتابعت: «دكتورة مارسيل متى كانت أجمل حاجة في العالم، كنت بعشقها».