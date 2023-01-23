وزير الخارجية الأسبق: الجانب الإيطالي يثمن جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الإيطالية متنوعة، ولها مسارات متعددة سواء ثقافية أو سياسية، مضيفًا أن هناك اهتمامات بمجال الطاقة والاستكشافية في مصر.

جاء ذلك خلال مداخله هاتفية ببرنامج «في النور»، المذاع عبر شاشة قناة CTV وتقديم الإعلامية يوستينا يوسف، موضحا أن لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية الإيطالي، نتاج وجود إرادة من الطرف الآخر في تأكيد الثقة بين الطرفين بعد الجمود الذي استمر خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن الزيارة من أهم اللقاءات بين البلدين، وأن هناك إرادة من الحكومة الإيطالية الجديدة لديها سعي حقيقي لإعادة العلاقات مع مصر.

وتابع أن هناك اعتراف كامل من الجانب الإيطالي بجهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، موضحًا أن مصر أدت دورها كاملا.

وعن المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدين مصر وإيطاليا، قال العرابي إن هناك حرص إيطالي على التواصل مع مصر خاصة في ملف الطاقة، واستيراد المنتجات الزراعية من مصر، مضيفًا أن السياحة أيضا من المجالات المفتوح المناقشة