نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يحذر العالم من اندلاع حرب عالمية ثالثة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الأزمة الأوكرانية أصبحت ردًا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية، وأن العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حربٍ عالميةٍ ثالثة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

مدفيديف: الصراع ضد عدو خارجي أكثر أهمية من الخلافات بين الأحزاب

وقال مدفيديف، في اجتماع لمكتب المجلس الأعلى لحزبه «روسيا الموحدة»، إنّه يجب علي حزبنا أن يساعد ويوضح لشعوب العالم فهم أن العملية الخاصة التي يتم تنفيذها أصبحت تدبيراً قسرياً، وبسبب الوضع الحالي يظهر أن العالم قد اقترب من خطر حرب عالمية ثالثة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الصراع ضد عدو خارجي أكثر أهمية من الخلافات بين الأحزاب، ومن الممكن أن حزب «روسيا الموحدة» مساعدة القوى الوطنية في الحوار مع الأحزاب الأجنبية.

ونوه بأن المعركة ضد عدو خارجي أكثر أهمية بالنسبة لنا الآن علي الخلافات بين الأحزاب وتستطيع «روسيا الموحدة» أن تساعد القوى الوطنية الأخرى في بلدنا علي بناء حوار مع الأطراف الأجنبية المقربة أيديولوجيا منهم.

وأكد مدفيدف أنه الآن أصبح ذلك في مصلحتنا ومصلحة الوطن كله، كما اقترح النظر في خيارات التفاعل بين «روسيا الموحدة» والأحزاب البرلمانية والهياكل السياسية الأخرى بشأن قضايا العمل في الخارج.

500 مليون يورو لأوكرانيا

وعلى جانب آخر، صدق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، حيث اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 في بروكسل، بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وبحسب الجارديان، فإن حزمة 500 مليون يورو تمت الموافقة عليها بالإضافة إلى 45 مليون يورو للمعدات غير الفتاكة لمهمة التدريب العسكري للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

وقال وزير خارجية المجر، بيتر سيجارتو، إن بلاده لن تمنع تحرك الاتحاد الأوروبي.