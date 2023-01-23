البرومو الدعائي لأغنية «أنا حبيتك» لـ محمد نور.. تنطلق غدا

طرح الفنان محمد نور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنية «أنا حبيتك»، والذي يشاركه فيها الغناء الصوت الجديد نورهان درويش.

ونشر محمد نور البرومو الدعائي للأغنية، قائلا: «أغنية أنا حبيتك، التلات بكرة الساعة 5 مساء، إن شاء الله مع الصوت الجديد المميز جدا نورهان درويش، وجرى اختياره من أصوات كتيرة كلها حلوة بالتعاون مع الشركه المنتجة، كيوب ميوزيك محمد علام فعلا جاتلنا أصوات كتيرة مميزة، وإن شاء الله هنكرر التجربه تاني، والأغنية هتكون موجودة بردو بصوتي على التيك توك YouTube من غير الدويتو، عشان لو حد عاوز يجرب ويبعتلنا، وإن شاء الله ننزل كل حاجة».

وأضاف نور: «مبروك نورهان صوت جميل يستاهل الدعم، وإن شاء الله ليها أغنية سينجل معً الشركة من ألحاني، وشكرا الأستاذة نور عابد على الدعم الكبير للأغنية، وهيكون في نسخة هادية من الأغنية الأسبوع الجاي، كل الشكر لصديقي الموزع إسلام ساسو على اختيارالاصوات والمجهود الكبير».