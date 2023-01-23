مساعد وزير الداخلية الأسبق لقناة الحياة: عيد الشرطة يخص كل مصري

قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنّ عيد الشرطة المصرية لا يخصها فقط، ولكن يخص كل مصري؛ بعدما قدمت الشرطة المصرية ملحمة في الدفاع عن أرض الوطن عام 1952؛ أي منذ 71 سنة.

التحام رجل الشرطة بالمجتمع

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «رجل الشرطة ما لم يلتحم بالمجتمع والواقع لن ينجح في عمله؛ الأمن أمر مهم للغاية، دونه لا وجود للسياحة أو الصناعة أو الزراعة أو الأمان أو التعليم».

الدولة المصرية على قلب رجل واحد

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: «قطاعات الدولة مرتبطة بسلسلة واحدة، فإذا تعرضت حلقة واحدة لمشكلة ما ستتأثر بقية الحلقة، وهو ما تم التأكيد عليه في احتفالية الشرطة المصرية، أتمنى من الله عزّ وجل أن يوفقهم في عملهم».