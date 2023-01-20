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قناة الحياة تنشر تقريرا عن مشروع إنشاء مدرسة قرية «أبووير» في أسوان

كتب:

محمد عزالدين
06:09 م | الجمعة 20 يناير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

نشرت قناة الحياة تقريرا تلفزيونيا عن استمرار العمل في مشروع إنشاء مدرسة «أبو وير» الابتدائية ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مركز كوم أمبو بأسوان.

المدرسة تقع على مساحة 2500 متر مربع

تقع مدرسة «أبووير» الابتدائية في أسوان على مساحة 2500 متر مربع وتتكون من أرضي و3 طوابق بإجمالي 12 فصلا دراسيا وقاعات كمبيوتر ومعامل.

تخدم مدرسة «أبو وير» الابتدائية أهالي قرى أبو وير وإقليت وكرم الديب والرغامنة والنجوع.

يأتي مشروع مدرسة «أبو وير» الابتدائية لتخفيف كثافة الطلاب في المدارس بالقرى المجاورة.

يوفر مشروع إنشاء المدرسة الابتدائية 600 فرصة عمل لأهالي مركز كوم أمبو.

وعرضت قناة الحياة، تقريرا عن استمرار العمل لإنشاء محطة معالجة صرف «أبووير»، في أسوان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

محطة معالجة أبووير

وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة «أبووير»، تقع على مساحة 16 فدانا، وتعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم.

ولفت التقرير إلى أن محطة المعالجة مرتبطة بـ 21 محطة رفع في قرى فطيرة ونجع عواض والرغامنة البلد وإقليت ومنيحة وقورتة ثالث.

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بقلم محمد عزالدين