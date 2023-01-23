مساعد وزير الداخلية الأسبق: بطولة الشرطة في ملحمة 1952 لا يمكن وصفها

قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنّ ملحمة 1952 للشرطة المصرية كان لها ظروف في غاية التفرد، إذ كان المحتل البريطاني موجودا في منطقة القناة، وكان يعمل الفدائيون ضده، وكان من ضمن الفدائيين رجال الشرطة.

استخدام القوة الغاشمة

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ المحتل الإنجليزي استخدم كل ما يتعلق بالقوة الغاشمة مثل الدبابات والمدفعية وحاصر الموقع الذي كان يأوي فدائيي مصر، الذين رفضوا أن يسلموا سلاحهم.

أهمية عنصر الانتماء

وتابع بأن الكلمات لا يمكنها وصف بطولة الشرطة المصرية في ملحمة 1952: «تابعت هذا الأمر وشعرت بمدى أهمية عنصر الانتماء الذي كان موجودا لدى المشاركين في الموقع من رجال الشرطة المصرية، فقد أناب رجال الشرطة عن المصريين الفدائيين في تلقي الاعداء من المحتل، وكان هذا العمل مثار إعجاب وتعجب المتابعين والقائد البريطاني حيث وقف وأدى التحية العسكرية لرجال الشرطة وهم يغادرون مقارهم بعد أن نفذت مقر الواقعة».