باحث في الشؤون الإفريقية لقناة القاهرة الإخبارية: الحراك الشعبي ضد فرنسا في غرب القارة السمراء معقد

قال محمد تورشين، الباحث في الشؤون الإفريقية، إن الحراك الشعبي ضد فرنسا في غرب إفريقيا معقد جدا ومتداخل، وهناك بُعد تاريخي مهم جدا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي فادي غالي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «وإذا تساءلنا، هل إذا استعانت بوركينا فاسو بفاغنار أو روسيا هل ستنهض أم لا؟».

كل الأجندات الغربية مشتركة

وتابع: «في تقديري أنه لا يمكن للأفارقة استبدال مستعمر بآخر أو استبدال قوة غربية بأخرى، باعتبار أن كل الأجندات الغربية مشتركة في إطار البحث عن مصالحها الجيواستراتيجية في المقام الأول».

واستطرد: «الشارع العام في بوركسنا فاسو مهيأ تماما لمواجهة كل ذلك، باعتبار أن فرنسا المستعمر القديم وصاحبة إرث ما بعد الاستعمار، وذلك من خلال الاتفاقيات التي نسجتها شركات فرنسية عن طريق ديجول، وكل هذه الشبكات ظلت موجودة ونفوذ الجانب الفرنسي يتفاعل بناء على المقتضيات والمصالح الاقتصادية والسياسية».

محاربة الجماعات الإرهابية في مالي

وأوضح: «وهو نتيجة لفشل متراكم سواء الذي بدأ منذ التدخل الفرنسي لمحاربة الجماعات الإرهابية في مالي وتطويرها إلى عمليات أخرى، ونشاطها في دول الساحل الخمس، ولم تستطع هذه التدخلات الفرنسية بالتعاون مع المحلية في إنجاح ما أرادته».