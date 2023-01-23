تحذير من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا.. شبورة كثيفة تغطي الطرق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء، مؤكدة وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح، ما يستلزم اتباع عدة نصائح لتجنب وقوع الحوادث المرورية، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

تحذيرات من حالة الطقس غدا

وحذرت الأرصاد الجوية قائدي المركبات من حالة الطقس غدا أثناء القيادة في الضباب أو الشبورة الكثيفة، موضحة أنه يجب اتباع النصائح التالية:

- الالتزام بتعليمات رجال المرور

- القيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

انخفاض الحرارة ضمن حالة الطقس غدا

يذكر أن حالة الطقس غدا تشهد نشاطا لحركة الرياح على القاهرة الكبرى، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة، كما تشير التوقعات أيضا إلى نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وكذلك جنوب الصعيد.

وتسجل محافظات شمال الصعيد درجات حرارة أقل من 10 للصغرى، وفي الوادي الجديد 5 درجات، وسوهاج 6 درجات.