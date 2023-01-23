يوسف الحسيني: بطولات الشرطة المصرية جديرة بالخروج في أعمال فنية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن بطولات الشرطة المصرية جديرة بأن تخرج في أعمال فنية مثلما أكد الرئيس السيسي اليوم، متابعا: «لازم ولادنا يكبروا وهما بيشوفوا بطولات الشرطة في الدراما المصرية، وكنت فرحان جدا بتكريم اسم الفنان صلاح ذو الفقار، ضابط الشرطة المصري في احتفالية اليوم».

الأوقات الصعبة

وتابع الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري: «في الأوقات الصعبة نجد الزعماء والرؤساء يقفون أمام الشعوب ويشرحون في أوقات الأزمات، لكن الرئيس وقف وشرح ووضح سبب العمل المستمر ودوره في بناء دولة جديدة، والرئيس قال إننا قضينا على الإرهاب وقريب جدا هنحتفل في العريش».

شبكة كهرباء تصدر للخارج

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أننا لدينا شهداء وأرامل وأطفال الشهداء، ومصر مع ذلك لم تتوقف عن العمل ومواصلة النجاح: «شوفنا الانفجارات والأحداث اللى ممكن تعطل أي بلد في الدنيا لكننا مستمرين، وبقى عندنا شبكة كهرباء بتصدر للخارج وليس للاكتفاء الذاتي فقط، ولو مكنتش المشروعات دي اتعملت مكنش هيبقى عندنا الطاقة اللي تغطي احتياجاتنا، ومكنش هيبقى في مستثمر».

وأكد أن المشروعات القومية وفرت فرص عمل لـ7 ملايين مواطن بما يعني أن هناك 7 ملايين أسرة مستفيدة، ولو لم تنفذ تلك المشروعات لتعرض 28 مليون مواطن لمصير مجهول بسبب عدم توفير فرصة عمل لراعي أسرهم.