يوسف الحسيني: جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية كبيرة بشهادة دولية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي استقبل اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، والزيارة تمثل رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مع التأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في دفع العلاقات بين البلدين لأفضل مكانة في المرحلة المقبلة من خلال تطوير مجالات التعاون المشترك بالمجالات الاقتصادية والتجارية وأمن الطاقة.

القضايا المشتركة

وتابع الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري: «تم التباحث حول القضايا المشتركة ومنها الهجرة غير الشرعية في ضوء الجهود المصرية بشهادة الأمم المتحدة ودول المتوسط بأن مصر بذلت جهدا كبيرا لمنع الهجرة غير الشرعية»، لافتا إلى أن اللقاء ناقش جهود مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة، وثمن وزير الخارجية الإيطالية الجهود المصرية في ملفات التسامح وتقبل الآخرين، مشيرا إلى أن جهودالقاهرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية كبيرة بشهادة دولية.

وفي سياق منفصل، أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مكتبة الإسكندرية عملت على ترميم عدد كبير من السجلات النادرة التي تخص قناة السويس وتتضمن 1850 سجلا في مشروع مهم من المقرر أن ننتهى منه في 2024، متابعا: «بلدنا منارة العلم وأم التاريخ».

الوضع الحالي في مصر

كما أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الوضع الحالي في مصر تغير كثيرا مقارنة بما مضى، إذ كان الاحتياطي النقدي بمصر في التسعينيات كاد أن يصل إلى صفر، وكانت هناك طوابير للعلاج على نفقة الدولة وطوابير الخبز، وحالة من العشوئيات المنتشرة على مستوى الجمهورية يسكنها الملايين ممن لم يجدوا سكنا لهم، بالإضافة لانتشار أمراض الفيروسات الكبدية والفشل الكلوي.