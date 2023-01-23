منى ذو الفقار لـ يوسف الحسيني: تكريم الرئيس أسعدني وفخورة إني بنت البطل

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، إن احتفالية اليوم وتكريم اسم والدها أسعدها بشكل كبير: «كانت مفاجأة سعيدة جدا وكنت فخورة باللي بيحصل، بعد توثيق البطولات من خلال وزارة الداخلية وتكريم أصحابها أو أسمائهم، خاصة إن دول أبطال ضحوا بحياتهم وكانوا مثالا للوطنية والوفاء، وده تشجيع لكل الأبطال من الأجيال التالية إن لهم تقديرهم».

تجسيد البطولات في أعمال فنية

وتابعت «ذو الفقار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري: «هيكون جميل جدا لو تم تجسيد البطولات في أعمال فنية، واعتقد ان وزارة الداخلية تقدر تعمل ده وتتنج قصص حقيقية ممكن تتقدم للناس، وأنا مكنتش أعرف حاجة عن البطولات اللي حصلت لأن بابا مكنش بيحكي، واللي حكى لي اللواء حسن الألفي لما جه يعزينا، لأنه كان تلميذ والدي في كلية الشرطة عام 1956، وقالي إن والدي أخده و18 طالب من الكلية لتنفيذ عملية على القنال».

ضباط الشرطة والشعب المصري

وأشارت الدكتورة منى ذو الفقار، إلى أن البطولات اللي حصلت بين ضباط الشرطة والشعب المصري، على خط القنال كبيرة جدا ولازم تتجسد: «أنا فخورة جدا النهاردة لأني بنت البطل مش مجرد بنت فنان أو مخرج، وتكريم الرئيس أسعدني وفعلا إحساس لا يوصف وكل العائلة فرحانة جدا، وحديثي مع الرئيس كان تشجيع، والرئيس دائما بيطيب خاطر الناس ويشكرهم ويشجعهم ويدعمهم».

المقترحات السياسية ستقدم بشكل مكتوب

وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار، أن تقديم المقترحات السياسية والمقترحات العامة يكون بشكل مكتوب وليس في المناسبات الكبيرة مثلما حدث اليوم: «اليوم مليء بالقصص المؤثرة للأبطال من المصابين والشهداء والجو العام كان مفعما بعواطف جياشة ومشاعر متأثرة».