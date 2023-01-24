10 تصريحات مهمة لـ سامي شرف في آخر لقاء تليفزيوني: «لا عهد للإخوان»

معلومات وأسرار كثيرة أدلى بها سامي شرف، سكرتير الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، والذي وافته المنية أمس الاثنين، عن الصراع بين جماعة الإخوان الإرهابية وثورة 23 يوليو والزعيم جمال عبدالناصر.

بداية الصراع بين الجماعة والثورة

وتستعرض جريدة «الوطن» 10 تصريحات تليفزيونية لـ سامي شرف في آخر لقاء معه منذ 7 سنوات ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، وذلك خلال السطور التالية:

1- الصراع بين الجماعات الإرهابية الإخوانية العميلة وثورة 23 يوليو بدأ في محاولة الاعتداء على الرئيس جمال عبدالناصر في ميدان المنشية عام 1954.

2- جماعة الإخوان اعترفت في الكتب الخاصة بهم وأحاديثهم بأن ما حدث مؤامرة حقيقية لاغتيال «عبدالناصر».

3- أفعال جماعة الإخوان الإرهابية أكدت أنهم كانوا يسعون للسيطرة على الحكم منفردين.

4- عناصر الإخوان الإرهابية شاركت في 25 يناير وكانوا يسعون لتنفيذ مخطط السيطرة على الحكم.

5- جماعة الإخوان الإرهابية لا عهد ولا أمان لها وهم خونة.

«البنا» من أكبر عملاء بريطانيا

6- حسن البنا كان من أكبر عملاء البريطانيين في مصر ويسعى لتنفيذ أوامرهم.

7- الأمن والتنسيق الطليعي كشفوا عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في عهد «عبدالناصر».

8- جماعة الإخوان كانت تسعى لتجنيد جندي الحراسة الشخصية للزعيم عبدالناصر لاستغلاله لتنفيذ جريمتها.

9- الزعيم عبدالناصر كان يسعى إلى التركيز على الوعي الجماهيري لمساعدة الأمن في القبض على العناصر الإرهابية.

10- إعدام الإرهابي سيد قطب تسبب في ارتفاع الروح المعنوية للشعب في ذلك الوقت.