مصرع سائق وإصابة 10 آخرين في حادث سير ببني سويف بسبب «الشبورة»

لقى سائق مصرعه، وأصيب 10 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل نتيجة انعدام الرؤية بسبب «الشبورة المائية» الكثيفة بالطريق الصحراوي الشرقي وقبل مدخل محافظة بنى سويف.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النحدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل نتيجة انعدام الرؤية بسبب «الشبورة المائية» الكثيفة بالطريق الصحراوي الشرقي وقبل مدخل المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

8 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لسائق ويدعي محمد حسن زكي، 55 عاما، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

أسماء المصابين في الحادث

والمصابون وهم: عمرو أحمد أحمد، 34 سنة مصاباً بجرح قطعى بالوجه واشتباه كسر بالساق اليسري، وحسن حماد أحمد 24 سنة، مصاباً بكدمات واشتباه كسر بالذراع، وعاطف محمد عبد العال 42 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد محمد السيد 36 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وفتحى موسى محمود 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.

كما أصيب محمود علي عبد الحليم 30 سنة مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد عبد اللطيف صاوي 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وهيثم سعيد مصطفى 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسام أحمد محمود 38 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشادية علي علي 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.