دوي صافرات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «زابوريجيا»

دوت صافرات الإنذار في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في «مقاطعة زابوريجيا»، التي أعلنت «موسكو» في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء، فيما قصفت القوات الأوكرانية، بـ6 صواريخ «هيمارس»، مدينة «ستاخانوف» بمقاطعة «لوجانسك».

مقتل شخص واحد جراء قصف أوكراني على مدينة «دونيتسك»

وفي وقت سابق، استهدفت القوات الأوكرانية، مدينة «دونيتسك» وضواحيها بـ128 صاروخا وقذيفة من عيار 152 و155 ملم، وراجمات الصواريخ، خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وتضرر 4 منازل ومرافق البنية التحتية.

من جانبه، أظهر مقطع فيديو بثته صحيفة «تليجراف» البريطانية بموقع «يوتيوب»، رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الرد على سؤال حول توقيت تسليم دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا.

وقال بايدن، ردا على سؤال عما إذا كان يدعم فكرة بولندا بإرسال دبابات «ليوبارد» إلى «كييف»، إن اوكرانيا ستحصل على كل المساعدة التي تحتاجها، فيما لم يرد الرئيس الأمريكي عند السؤول عن موعد استلام أوكرانيا للدبابات، وسار مسرعا باتجاه المخرج.

سياسي أمريكي: ضرورة الانتباه إلى المجاعة في الولايات المتحدة وليس في أوكرانيا

من جانبه، أشار السياسي الأمريكي لافيرن سبايسر، إلى ضرورة الانتباه إلى المجاعة في الولايات المتحدة، وليس في أوكرانيا، مضيفا عبر «تويتر»: «اسألني إذا لم أبالي بجوع في أوكرانيا عندما يصطف الآلاف من الناس يوميًا في نقطة توزيع المواد الغذائية في ميامي».

بدوره، أوضح كاتب العمود في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بيتر هيتشنز، أن تسليم الدبابات الغربية إلى أوكرانيا يمكن أن يحول أوروبا إلى مقبرة إشعاعية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن عدة آلاف من القوات الأمريكية ستبقى في جنوب شرق رومانيا لمدة 9 أشهر أخرى، فيمال قال مسؤولون إن الفرقة 101 المحمولة جواً ستغادر البلاد خلال الشهرين المقبلين، حيث سيتم استبدالها بلواء آخر من الفرقة 101 المحمولة جواً.