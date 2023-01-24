«واشنطن»: الوقت ليس مناسبا لإبطاء وتيرة إمدادات الأسلحة لـ أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الوقت الحالي ليس مناسبا لإبطاء وتيرة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفة على لسان مسؤول كبير بالوزارة، إن من المهم بالنسبة لحلفاء كييف عدم إبطاء الوتيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مسؤول بـ«البنتاجون»: «واشنطن» ستواصل تدريب الأوكرانيين

وأوضح المسؤول الكبير بـ«البنتاجون» في إفادة صحفية، أن الوضع لا يزال متقلبا، مضيفا أن «واشنطن» لن توقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وستواصل تدريب وتسليح الأوكرانيين في أسرع وقت ممكن.

وفي النرويج، اعتقلت السلطات عضو بارز سابق في «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يدعى أندري ميدفيديف طلب اللجوء في البلاد، للاشتباه في دخوله البلاد بشكل غير قانوني، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واليوم الثلاثاء، يجتمع وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، في ألمانيا لمواصلة بحث قضية توريد الدبابات إلى «كييف».

دول البلطيق تدعو «برلين» إلى سرعة تقديم «ليوبارد» إلى أوكرانيا

ودعا وزراء خارجية دول البلطيق«ليتوانيا-لاتفيا-إستونيا»، يوم السبت الماضي، «برلين» إلى سرعة تقديم «دبابات ليوبارد» إلى أوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنه يمكن اتخاذ قرارات بشأن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، فيما لم تتخذ السلطات الأمريكية، بعد قرارا نهائيا بشأن إمكانية إرسال «دبابات أبرامز» إلى أوكرانيا، وفقا أعلنه منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس «الأمن القومي» الأمريكي، جون كيربي

بدوره، التقى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بسفيرة «واشنطن» لدى «موسكو» لين تريسي، بمقر السفارة الروسية.وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس«الشيوخ» الأمريكي على تعيين لين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى روسيا

وستصل الخسائر المرتبطة بالنمو الاقتصادي الألماني في العام الجاري 2023 إلى 175 مليار يورو، منذ بدء الازمة الاوكرانية في 24 فبراير الماضي، وقال معهد «الاقتصاد الألماني»، في دراسة، إن بعد تعديل السعر، هذا يعادل حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.