إصابة 3 طلاب في تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بسوهاج

أصيب 3 طلاب في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، على الطريق الزراعي الغربي في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تصادم سيارة ودراجة نارية

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جهينة.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «أحمد م ب م» 30 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية يقودها «كريم ف ع م» 16 سنة، طالب، ويقيم بدائرة المركز.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة كل قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ونزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، و«عبد الله ا ع م» 17 سنة، طالب، بكسر في عظمة الساعد الأيمن وكسر بالساق اليسرى، و«علي خ ع»، 17 سنة، طالب، مصاب بكسر في عظمة الرسخ اليسرى، وكسر بالساق اليمنى وكسر بالفخذ الأيسر، وجميعهم من مستقلي الدراجة النارية.

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.