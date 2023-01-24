«هولوجرام».. أحدث أعمال الروائي محمد تاج في معرض الكتاب

أكد الكاتب السكندري الشاب محمد تاج، أنه يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام برواية «هولوجرام»، التي تعد الأولى له، وتدور أحداثها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، من خلال بطلها «المهندس زيزو»، الذي يعيش حياة هادئة، ولكن الأمور سرعان ما تنقلب رأسا على عقب ويحاول هو أن يخرج من الأزمة بشكل مبتكر.

أحداث رواية الكاتب محمد تاج

ونشر «تاج»، اقتباسا من الرواية، جاء فيه: «تقف وسط مكان واسع وفسيح، وبالرغم من اتساعه الكبير مقارنة مع جسدها الصغير وعيناها الضيقة بعض الشيء إلا أنها لماحة وذكية للغاية وسط تلك الرفوف الكثيرة المليئة بصنوف من السموم المصرح بها على حد تعبيرها دائما!، وبالرغم من كثرة تلك السموم، إلا أن الراغبين والمتهافتين على تناولها أكثر من كل تلك الأنواع المتراصة بعناية فائقة لعدم التخبط أو الخطأ، وتتفاوت المبالغ المالية المدفوعة بقدر ما يعالج ذلك السم المصرح به داء معين فالجسد».

وجاء في اقتباس آخر: «سَارَت نَحْو مَمْلَكته وَهِي اَلملِكة المتوجِّه الوحيدة بِهَا والْمسْموح لَهَا فقط دُون الآخرين بِقَطع وِصَال فِكْرِه ومطالعته لِلْكتب والرِّوايات وَحتَّى مُتَابعَة المبْدعين على مَوقِع (يُوتْيوب) أحد أَكثَر (أفيوناته) وأدوَات ضَبْط اَلمُود بِالنِّسْبة لَه».

نبذة عن الكاتب محمد تاج

والكاتب محمد تاج من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1986، وحصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وهو كاتب أفكار إعلانات، وقد حصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية في القصة القصيرة عام 2008، كما يعمل مدربا محترفا في مجال الكتابة الإبداعية، إضافة إلى كونه شاعر فصحى وعامية وكتاب وسيناريست ومخرج مسلسلات إذاعية تم إذاعة عدد منها عبر موقع «يوتيوب».