وزير السياحة: مصر تستهدف الوصول إلى جذب 30 مليون سائح

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنّ مصر تستهدف الوصل إلى 30 مليون سائح، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت أثبت وجود 272 مليون سائح محتمل يرغب في المنتج السياحي المصري المتاح حاليا حول العالم مع بعض التعديلات.

تحسين الوضع السياحي بمصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشة عامة للنائبة هبة شاروبيم و20 برلمانيا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح، وطلب مناقشة آخر مقدم من النائبة ريهام عفيفي و20 نائبا بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.

وأضاف «عيسى»، أنه تم إعداد دراسة على أعلى مستوى انطلقت في عهد وزير السياحة السابق، حددت 5 شرائح من الراغبين في السفر إلى مصر، وكشفت أنهم يمثلون 55% من مجموع السائحين المحتملين في العالم.

13 مليون سائح زاروا مصر عام 2019

ونوه عيسى، بتوجه الاستراتيجية نحو جانب العرض بعدما تأكد من عدم وجود إشكالية في جانب الطلب، لاسيما وأن الدراسة أثبتت ذلك بعد استبعاد بعض الشرائح على خلفية حساب التنافسية السياحية.

وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة والاثار، أن عام 2019 سجل خلاله عدد السائحين في العالم نحو 1.4 مليون سائح وفقا لمنظمة السياحة العالمية، وكان نصيب مصر منم 13 مليون سائح، ومصر تستحق أكثر من 30 مليون سائح، مؤكدا أن مقومات مصر السياحية لم تستغل بعد.