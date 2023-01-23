المواد المتبقية بجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في القاهرة والجيزة

ينتهي طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، آخر الأسبوع الجاري، بأداء امتحان الهندسة والعلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، والجبر والإحصاء لطلاب القاهرة.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم، بمحافظة القاهرة امتحان مادة اللغة الأجنبية، فيما أدى الطلاب في الجيزة العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. لم تتلق أي شكاوى

أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير العملية الامتحانية للصف الثالث الإعدادي، وانضباط مراكز توزيع الأسئلة حيث استلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية، مؤكدة الالتزام بكل الضوابط والتعليمات وأنها لم تتلق أي شكاوى.

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لجنة مدرسة الحديد والصلب الإعدادية بنات التابعة لإدارة التبين التعليمية، مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

كما سأل الطالبات عن مستوى الإمتحان وأعربوا عن سعادتهم بالأسئلة، حيث أدى اليوم عدد 500 طالبة إمتحان مادة اللغة الإنجليزية في 25 لجنة إمتحانية.

المواد المتبقية للصف الثالث الإعدادي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن للمواد المتبقية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، مادة الهندسة والذي يؤديها الطلاب غدا الثلاثاء، ويوم الأربعاء 25 يناير مادة العلوم.

وبالنسبة للمواد المتبقية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، يؤدي الطلاب غدا الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية، ويختتم الطلاب الامتحانات يوم الأربعاء 25 يناير بامتحان مادة الهندسة.