محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أبو النمرس والحوامدية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك في عدد من اللجان بمدرسة بنك أبو ظبي الوطني الإعدادية بنين بمنيل شيحة التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، ومدرسة الشيخ عتمان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

تحقيق الانضباط في لجان الامتحانات

وأوضح محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالي 200 ألف طالب وطالبة في 688 لجنة ولجنتين للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

واطمأن «راشد» خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب، مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب

واستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مشيراً إلى أنه تم مراعاة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبا في كل لجنة فرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

منع مصادر الضوضاء حول المدارس

وأكد محافظ الجيزة أن الطلاب سيؤدون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس القادم، متمنياً التفوق والنجاح للجميع.

كما حرص «راشد» على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس، موجها برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

حل أية معوقات قد تواجه الطلاب

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس، والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.

تحقيق التباعد بين الطلاب

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وأشرف سلومة، مدير مديرية التعليم بالجيزة، والدكتور سامح عشماوي، مدير مديرية الصحة، والمهندس عبد الناصر سعدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء محمد عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومحمود عبد الحليم، رئيس مدينة الحوامدية.