آخر موعد لشراء الشهادات ذات عائد 25% من بنك مصر.. اعرف التفاصيل

شهدت الفترة الأخيرة، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء شهادات الادخار ذات عائد 25%، والتي تعد أعلى شهادة ادخار في الوقت الحالي، ما جعل البعض يتساءل عن موعد إيقاف شراء تلك الشهادات في البنوك، حتى يتمكنوا من شراء ما يرغبون به لاستثمار أموالهم قبل إغلاقها.

وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير، موعد إغلاق الشهادة ذات عائد 25% في بنك مصر، وتفاصيل الشهادة للراغبين في شراءها قبل انتهاء الموعد، كالتالي:

آخر موعد لشراء شهادة طلعت حرب بعائد 25% من بنك مصر

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، أن الشهادات ذات عائد 25% متاحة حتى نهاية شهر يناير الجاري، ليكون آخر موعد لشراء الشهادة 31 يناير الجاري، ليتم إغلاقها عقب ذلك التاريخ مباشرة.

مميزات شهادة طلعت حرب ذات عائد 25% من بنك مصر

- يصدر بنك مصر شهادة طلعت حرب ذات عائد 25% للأفراد الطبيعيين فقط من المصريين والأجانب.

- تصل مدة الشهادة إلى 12 شهرا.

- حدد البنك الحد الأدنى لإصدار الشهادة ليكون 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمنح البنك للعملاء، معدل ثابت يتم صرفه طوال فترة الشهادة بشكل شهري أو سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يتيح بنك مصر للعملاء فرصة الاقتراض ضمان الشهادة.

- يتيح بنك مصر للعملاء فرصة شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي.

وعلى الراغبين في شراء شهادة طلعت حرب ذات عائد 25%، التوجه إلى أقرب فرع لبنك مصر لشرائها قبل إيقاف العمل بها في الموعد المحدد من خلال البنك.