قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «أثير الحسيني رامية السهام اليمنية»

عرض برنامج «صباح جديد»، من تقديم داليا أبو عميرة وآية الكفوري ومحمد جاد، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن «أثير الحسيني.. رامية سهام يمنية تتطلع لإحراز أول ميدالية أولمبية».

وجاء في التقرير: «بينما تحمل قوسا وسهما؛ تركز الرياضية اليمينة الشابة أثير الحسيني على إصابة الهدف خلال بطولة للرماية في صنعاء، ورياضة القوس والسهم جديدة نسبيا في اليمن إذ تم تنظيم 4 بطولات رماية فقط في البلاد حتى الآن، وجرى اعتبار أثير موهبة واعدة بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة الرماية في اليمن عام 2021 لتكون الفرصة سانحة أمامها للتدريب مع المنتخب الوطني، كما استطاعت المشاركة في بطولة آسيا بالشارقة حيث تميزت أيضا».

نظرة المتجمع التي لا تقدر الرياضة

وأضاف التقرير: «تتزايد التحديات أمام الرياضية اليمنية الشابة بسبب نظرة المتجمع التي لا تقدر الرياضة بحسب فيصل الحسيني والد أثير، وهو مدرب المنتخب اليمني للملاكمة».

وتابع: «أروى السياجي رئيسة الاتحاد اليمني العام للقوس؛ تقول إن النساء يواجهن تحديات عديدة في متابعة الرياضة نتيجة لنقص المعدات ومرافق التدريب، ورغم الوضع المجتمعي غير المشجع فإن أثير بفضل دعم عائلتها تتطلع للفوز بميدالية للألعاب الأولمبية المقبلة التي تأمل التأهل إليها».