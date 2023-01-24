صدى واسع حققته الحلقة الأولى من مسلسل حكايات جروب الماميز، ما دفع المواطنون يتابعون قصة ومواعيد عرض مسلسل حكايات جروب الماميز والقنوات الناقلة له، خلال الساعات الماضية، لاسيما وأنّ الأحداث تتناول قضية مجتمعية تشغل بال الكثير من الأسر المصرية.

قصة ومواعيد عرض مسلسل حكايات جروب الماميز والقنوات الناقلة له

وتستعرض «الوطن»، قصة ومواعيد عرض مسلسل حكايات جروب الماميز والقنوات الناقلة له، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، وهي كالتالي:

يُعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قناة أون، حيث تدور القصة على مدار 15 حلقة فقط، حول إحدى المدارس الخاصة التي تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الحقيقة، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

أبطال مسلسل حكايات جروب الماميز

مسلسل حكايات جروب الماميز، من بطولة نخبة من الفنانين منهم خالد سليم، إسلام جمال، دينا فؤاد، فراس سعيد، انتصار، حازم سمير، هبة عبد الغني، حجاج عبد العظيم ونورهان، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج أحمد صالح.