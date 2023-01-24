«الأرصاد»: لا وجود لفرص سقوط الأمطار على أي محافظة خلال هذا الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدث الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدنا ارتفاعا بدرجات الحرارة، ومتوقع خلال هذا الأسبوع استمرار ارتفاعها الطفيف خلال فترات النهار، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 درجات لـ4 درجات، نظرا لوجود مرتفع جوي بدرجات الجو العليا، مما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترات النهار والشعور بالدفيء، وتأتي مصادر الكتل الهوائية، من صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق من شرق جمهورية مصر العربية.

وأكدت المتحدث الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار على أي محافظة من محافظات الجمهورية، والحالة مستقرة على أغلب المحافظات، خلال هذا الأسبوع وحتى نهايته.

«الأرصاد»: نشهد استقرارا في الأحوال الجوية

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «Dmc»، أن هذه المناطق دافئة خلال فترات النهار، ونشعر بالدفيء والاستقرار بالأحوال الجوية فترات النهار حتى نهاية الأسبوع، وخصوصا فترات الظهيرة على أغلب محافظات الجمهورية، ولكن فترات الليل وبمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ خصوصا مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ودرجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 11 درجة مئوية و 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة تصل لأقل من 10 درجات على بعض المناطق

وتابعت «غانم»، أن درجات الحرارة تصل لأقل من 10 درجات على بعض المناطق من شمال الصعيد، وتصل لـ6 درجات و7 درجات بشمال الصعيد، ووسط سيناء تصل لأقل من 5 درجات، محذرة من الانخداع في نوعية الملابس فترات النهار والليل ودرجات الحرارة، خصوصا وأن الفارق بين درجات الحرارة فترات الليل والنهار يصل أحيانا لـ10 درجات و12 درجة مئوية، والظاهرة الجوية المؤثرة الفترة الحالية هي الشبورة المائية التي تؤدي لانخفاض الرؤية على الطرق.