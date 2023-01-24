نصائح من «الأرصاد» للتعامل مع الشبورة.. «استخدموا المساحات وقللوا السرعة»

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، إذ تختلف كثافتها من يوم ليوم حتى نهاية الأسبوع.

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ ذروة تكوّن الشبورة المائية من الساعة الثالثة أو الرابعة فجرًا وحتى سطوع أشعة الشمس، إذ تبدأ في الانقشاع والتلاشي تمامًا، وتشهد الطرق مزيدًا من التحسن في الرؤية الأفقية مع التقدم في ساعات النهار.

وأشارت إلى حدوث انخفاض كبير في الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، تشهده العديد من المناطق من الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وسط سيناء حتى نهاية الأسبوع الحالي، بسبب تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على المزيد من الاستقرار في حالة الطقس.

استمرار تكوّن الشبورة المائية الكثيفة

وحول أسباب تكون الشبورة المائية، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والتبريد خلال فترة الليل، خاصة في فصل الشتاء، أحد أسباب تكوّن الشبورة المائية بشكل كثيف على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أنّ الرؤية الأفقية على القاهرة وصلت إلى 2000 متر، فيما وصلت الرؤية الأفقية على أسيوط إلى 600 متر بسبب تكوّن الضباب، كما وصلت نسبة الرطوبة إلى نحو 100%.

نصائح الأرصاد عند انخفاض الرؤية الأفقية

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، للتعرف على كثافة الشبورة وأماكن تكوّنها قبل الخروج من المنزل، والحرص على القيادة بهدوء تام وحذر شديد خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية، والالتزام بتعليمات المرور وفتح زجاج السيارات قليلًا، لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مسّاحات الزجاج بصفة مستمرة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير، وترك مسافة كافية بين السيارات.

ونستعرض درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والمحافظات كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.